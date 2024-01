Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - "Probearbeiten" für Diebstahl genutzt

Borken (ots)

Bargeld, Uhren und Schmuck hat eine Unbekannte am Donnerstag in Borken gestohlen. Die Frau hatte sich bei einer Borkenerin gemeldet, die eine Reinigungskraft gesucht hatte. Diese vereinbarte ein Probearbeiten mit ihr. Die Geschädigte bemerkte kurz darauf, dass die vermeintliche Reinigungskraft das Haus unbemerkt verlassen hatte und die zuvor abgeschlossene Schlafzimmertür offenstand. Offensichtlich hatte sich die Tatverdächtige Zugang verschafft und ihre Beute an sich gebracht. Zu der Frau liegt folgende Beschreibung vor: circa 1,65 Meter groß, kräftige Statur, hüftlanges schwarzes Haar, bekleidet mit schwarzen Leggins und weißen Turnschuhen; sie trug eine Gesichtsmaske. Der Kontakt war über ein Online-Portal zustande gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

