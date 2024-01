Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Per Messenger betrogen

Vreden (ots)

Betrügern zum Opfer gefallen ist am Donnerstag ein Mann in Vreden. Diese hatten sich mit der WhatsApp-Masche in sein Vertrauen geschlichen: Die Täter hatten sich über den Messengerdienst auf dem Smartphone des Vredeners gemeldet. Sie gaben sich dabei als seine Tochter aus - angeblich benötige sie dringend Geld für ein neues Handy. Der Mann überwies die geforderte Summe. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass er einem Betrug aufgesessen war. Die Polizei warnt erneut vor dieser Methode. Wer eine Nachricht in der beschriebenen Art erhält, sollte nicht darauf eingehen. Im Zweifelsfall ist auf einem bekannten anderen Weg Kontakt zu dem betreffenden Familienmitglied aufzunehmen. (to)

