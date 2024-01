Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Elektrorad entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Kurt-Schumacher-Platz;

Tatzeit: zwischen 16.01.2024, 19.00 Uhr, und 17.01.2024, 17.00 Uhr;

Fahrraddiebe trieben ihr Unwesen zwischen Dienstag und Mittwoch in Gronau. Als ein 35-jähriger Mann gestern am frühen Abend sein Fahrrad am Kurt-Schumacher-Platz abholen wollte, konnte er nur noch das Kettenschloss vorfinden. Dieses war durchtrennt und lag am Boden, vom Pedelec fehlt jede Spur. Das graue Elektrorad der Marke Cube war am Treppengeländer angekettet. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ao)

