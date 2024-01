Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Casinowall;

Tatzeit: 17.01.2024, zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr;

Als eine Bocholterin am Mittwochabend nach einem Restaurantbesuch am Casinowall mit ihrem Pedelec nach Hause fahren wollte, befand sich das Rad nicht mehr am abgestellten Ort. Unbekannte stahlen das schwarze Elektrorad der Marke KTM, obwohl es am Fahrradständer angeschlossen war. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell