Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Auffahrunfall auf der B67

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Bundesstraße 67;

Unfallzeit: 17.01.2024, 08.40 Uhr;

Eine Leichtverletzte sowie ein Sachschaden in Höhe von circa 22.000 Euro, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwoch in Rhede auf der Bundesstraße 67 gekommen ist. Eine 58-Jährige hatte diese gegen 08.40 Uhr aus Richtung Borken kommend befahren. Als zwischen der Abfahrt Rhede und der Abfahrt Fachhochschule Bocholt ein Lastwagen vor ihr verkehrsbedingt abbremste, verringerte auch die Velenerin ihre Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 77-jähriger Borkener bemerkte dies zu spät und prallte mit seinem Lkw auf den Pkw. Die Autofahrerin zog sich leichte Verletzungen zu; Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße 67 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell