POL-FR: Gemarkung Binzen: Motorrollerfahrer kollidiert auf Kreisstraße mit Mittelschutzplanke - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 24-jähriger Fahrer eines Kleinkraftradrollers kollidierte auf der Kreisstraße 6354, im Kurvenbereich kurz vor Rümmingen, mit der Mittelschutzplanke. Er befuhr am Donnerstag, 09.11.2023, gegen 21.15 Uhr, die Kreisstraße von der Lucke kommend in Richtung Rümmingen und kam in der Kurve vor dem Ortseingang Rümmingen, aus hier nicht bekannten Gründen, nach links von seiner Fahrbahn ab. Er kollidierte mit der dort angebrachten Mittelschutzplanke und rutschte mit seinem Roller einige Meter an dieser entlang. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

