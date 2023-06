Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Geparkter PKW geht plötzlich in Flammen auf

Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch besuchte ein 65-jähriger Mann aus Sandhausen seine Verwandten in Nußloch. Dort parkte er gegen 15 Uhr seinen Nissan in der Dreikönigstraße. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet der Motorraum des Autos in Brand, was ein Passant bemerkte. Dieser, ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr, handelte sofort und löschte die Flammen, bevor sich diese noch weiter ausbreiten konnten. Dennoch entstand ein erheblicher Schaden am Nissan, so dass dieser abgeschleppt werden musste.

Die genaue Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell