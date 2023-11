Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Streit um Parkplatz eskaliert - Polizei sucht zwei Zeugen

Freiburg (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde soll am Samstag, 21.10.2023, gegen 11.15 Uhr, ein Streit zwischen zwei Männern wegen einem Parkplatz in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 196 eskaliert sein. Ein 21-jähriger Mann habe gegenüber einer Metzgerei seinen BMW geparkt, als plötzlich ein Mann mit einem Hammer in der Hand auf den 21-Jährigen zugekommen sein soll und diesen verbal attackierte. Danach sei der Mann wieder in seinen Toyota gestiegen und fuhr davon. Als Tatverdächtiger konnte ein 49-jähriger Mann ermittelt werden. Gemäß dessen Angaben sei er von dem 21-Jährigen verbal bedroht worden.

Gesucht werden nun zwei Männer, welche in den Streit wohl schlichtend eingegriffen haben. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, in Verbindung setzen.

