POL-BOR: Ahaus-Wessum - An Unfall beteiligter Radfahrer gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, Hamalandstraße;

Unfallzeit: 17.01.2024, 07.50 Uhr;

Ein unbekannter Radfahrer ist am Mittwoch in Ahaus-Wessum mit einer Pedelecfahrerin zusammengestoßen. Die 54-Jährige hatte den Radweg der Hamalandstraße in Richtung Ahaus befahren. In Höhe einer Verkehrsinsel prallte ein Radler von links kommend gegen das Elektrorad. Der Unbekannte hielt an, reagierte jedoch nicht auf Ansprache. Der etwa 20 Jahre alte Mann entfernte sich schließlich in Richtung Ahaus. Der Radfahrer trug eine Winterjacke und eine schwarze Wintermütze mit weißen Streifen. Die Polizei bitten den Unbekannten sowie möglich weitere Zeugen, sich unter Tel. (028561) 9260 beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden. (to)

