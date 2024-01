Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - In Wohnhäuser eingedrungen

Reken (ots)

Tatorte: Maria Veen / Birkhuhnweg sowie Groß Reken / Lindenweg;

Tatzeiten: zwischen 13.01.204, 20.00 Uhr, und 16.01.2024, 17.00 Uhr;

In Reken ist es in den vergangenen Tagen zu zwei weiteren Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen.

Im Ortsteil Maria Veen brachen die Täter am Birkhuhnweg erst ein Gartentor auf und machten sich anschließend an einem Fenster zu schaffen, um in das Gebäude zu gelangen. Die Einbrecher durchsuchten das Innere; Angaben zu einer möglichen Beute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Die Tat ereignete sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag.

Der zweite Tatort liegt am Lindenweg im Ortsteil Groß Reken. Zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen gelangten die Täter dort in ein Wohnhaus, indem sie ein Fenster aufhebelten. Nach Erkenntnissen ließen die Täter unter anderem Schmuck und Besteck mitgehen.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell