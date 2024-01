Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - In Lkw eingedrungen

Heek (ots)

Tatort: Heek, Autobahn-Rastplatz Ahler Mark;

Tatzeit: 16.01.2024, 04.20 Uhr;

Kabel haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Heek aus einem geparkten Lkw gestohlen. Das Geschehen spielte sich auf dem Rastplatz Ahler Mark an Autobahn 31 an der Fahrbahnseite Richtung Oberhausen ab. Die Täter schnitten nach ersten Erkenntnissen die Plane auf und gelangten so an die Ladung. Der Fahrer des Lkw hatte im Fahrzeug geschlafen, als es zu der Tat kam. Er konnte noch einen gelben Ford Transit davonfahren sehen. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell