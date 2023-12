Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2312065

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Ratingen ---

Am Samstagmittag, 9. Dezember 2023, kam es auf der Wallstraße in Ratingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Kleinkraftrades der Marke Honda hatte sein Fahrzeug gegen 11:45 Uhr auf der Wallstraße in Ratingen abgestellt. Gegen 12:15 Uhr touchierte nach Zeugenangaben ein Mercedes Benz E 220 das Kleinkraftrad, wodurch dieses zu Boden fiel und am Außenspiegel beschädigt wurde. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Mercedes Benz tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Dienstagvormittag, 12. Dezember 2023, kam es auf der Straße Am Bandsbusch zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Nutzer eines schwarzen Mercedes Benz C200 mit einer Städtekennung für die Stadt Aschaffenburg (AB-) hatte sein Fahrzeug gegen 08:30 Uhr in Höhe der Hausnummer 37 auf einer Sperrfläche auf der Fahrbahn abgestellt. Gegen 12h wurde er von einem aufmerksamen Zeugen auf einen frischen Unfallschaden am rechten Heck hingewiesen. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, hatte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit entfernt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Dienstagmittag, 12. Dezember 2023, kam es auf der Kaiserstraße in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines grauen VW Golf Sportsvan hatte ihr Fahrzeug gegen 12:45 Uhr auf dem Parkplatz der dortigen Kirchengemeinde in Höhe der Hausnummer 31 abgestellt. Als sie gegen 13:10 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren linken Stoßstange fest. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, hatte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit entfernt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Dienstagabend, 12. Dezember 2023, bis Mittwochvormittag, 13. Dezember 2023, kam es auf der Turmstraße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Halterin eines schwarzen BMW 530xDrive hatte ihr Fahrzeug gegen 21:30 Uhr in einem Innenhof der Hausnummer 26 abgestellt. Am nächsten Vormittag, gegen 10 Uhr, kehrte sie zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden am rechten Heck fest. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, hatte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit entfernt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 1.000 Euro.

Am Montag, 11. Dezember 2023, kam es auf der Lichtenberger Straße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines blauen VW Golf hatte sein Fahrzeug gegen 8:55 Uhr auf dem Parkplatz des "Heinrich-Häck-Stadion" abgestellt. Gegen 12:15 Uhr kehrte er zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden an der hinteren rechten Stoßstange fest. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, hatte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit entfernt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

