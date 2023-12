Polizei Mettmann

POL-ME: BMW 118i in Unterführung entwendet - Ratingen - 2312063

Mettmann (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 11. Dezember 2023, und Mittwoch, 13. Dezember 2023, wurde an einer Unterführung in Ratingen ein BMW 118i entwendet.

Ein 43-Jähriger stellte seinen weißen BMW mit Essener Städtekennung (E) am Montagmorgen gegen 7 Uhr in einer Unterführung der Bundesautobahn 52 an der Kölner Straße ab. Am Mittwochabend kehrte er gegen 16:30 Uhr zurück und fand nur noch die Verkleidung des linken Außenspiegels auf und alarmierte folgerichtig die Polizei.

Bisher konnte der Verbleib des Wagens, der einen Wert von etwa 37.000 Euro hat, noch nicht ermittelt werden.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen ein und schrieben das Fahrzeug zur internationalen Fahndung aus.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Verbleib des gesuchten weißen BMW 118i, nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

