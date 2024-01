Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Einbruch in Kita scheitert

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Scharfland;

Tatzeit: zwischen 15.01.2024, 17.30 Uhr, und 16.01.2024, 11.05 Uhr;

In eine Kindertagesstätte eindringen wollten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Ahaus-Wüllen. Um in das Gebäude zu gelangen, machten sich die Täter an einer Fenstertür zu schaffen. Es gelang ihnen jedoch nicht, sie zu öffnen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell