Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Laternen am Aasee beschädigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Gustav-Heinemann-Promenade;

Tatzeit: 14.01.2024, bis ca. 09.10 Uhr;

Zu Boden gefallen und zerbrochen waren sechs Lampenschirme der Gehwegbeleuchtung am Aasee in Bocholt. Mutmaßlich in der Nacht zu Sonntag hatten Unbekannte die Straßenlaternen an der Gustav-Heinemann-Promenade beschädigt. Ein Zeuge hatte die Sachbeschädigung am Sonntagmorgen um kurz nach 9 Uhr bei der Polizei gemeldet. Diese sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell