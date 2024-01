Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zweimal alkoholisiert am Steuer

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Ochtruper Straße;

Tatzeit: 15.01.2024, zwischen ca. 18.20 Uhr und ca. 21.40 Uhr;

In Schlangenlinien sei das Auto vor ihm gefahren, darum informierte ein Zeuge am frühen Montagabend die Polizei. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten kontrollierten das Fahrzeug auf einem Tankstellengelände an der Ochtruper Straße. Ein Atemalkoholtest des Autofahrers ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 4,06 Promille schließen ließ. Zur Entnahme von Blutproben wurde der stark alkoholisierte Gronauer ins örtliche Krankenhaus gebracht. Der 47-Jährige ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, untersagten die Weiterfahrt und das generelle Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. Doch das sollte es noch nicht gewesen sein: Nur wenige Stunden später am Abend holte der Gronauer sein Auto mit einem Zweitschlüssel von der Tankstelle an der Ochtruper Straße ab. Ein Mitarbeiter meldete dies der Polizei. Die Beamtinnen und Beamten trafen den immer noch stark alkoholisierten Fahrer an seiner Wohnanschrift an und brachten ihn für die Entnahme von Blutproben zur Polizeiwache in Gronau. Auch der zweite Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und erneut Strafanzeige gestellt. (ao)

