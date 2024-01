Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn-Büren - Mit Pkw auf Glatteis gegen Baum geprallt

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Kreisstraße 33;

Unfallzeit: 15.01.2024, 07.15 Uhr;

Auf eisglatter Fahrbahn ist ein Autofahrer am Montagmorgen in Stadtlohn-Büren von der Straße abgekommen. Der 25-Jährige hatte die Kreisstraße 33 gegen 07.15 Uhr durch den Ort in Richtung Stadtlohn befahren, als er kurz darauf außerorts keinen Halt mehr auf der Straße hatte. Der Legdener verlor die Kontrolle über den Wagen und dieser kollidierte seitlich mit einem Baum. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Fahrer ins Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Pkw. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell