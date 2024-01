Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gegen Laterne gefahren und geflüchtet

Videoaufnahmen vorhanden

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Klostermaate;

Unfallzeit: 11.01.24, ca. 18.10 Uhr;

Am Donnerstagabend geriet ein noch unbekannter Autofahrer auf der winterglatten Fahrbahn der Klostermaate ins Rutschen und prallte gegen eine Straßenlaterne. Trotz des verursachten Sachschadens setzte der Unfallverursacher zurück und fuhr dann davon. Anhand vorliegender Videoaufzeichnungen handelte es sich um einen hellen SUV (ähnlich einem Audi Q3 oder Q5). Der Pkw müsste im vorderen linken Frontbereich beschädigt worden sein. Die Auswertung der Videoaufnahmen dauert an. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260. (fr)

