Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gefährlicher Unfug

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Sudetenstraße;

Tatzeit: 13.01.24, zwischen 13.45 Uhr und 13.50 Uhr;

Am Samstagnachmittag warfen noch unbekannte Täter einen angezündeten Feuerwerkskörper durch ein offenstehendes Fenster in einen Kellerraum eines Wohnhauses an der Sudetenstraße. Der "Böller" explodierte und kurz darauf entdeckten Anwohner aus dem Kellerfenster herausquellenden Rauch. Der "Böller" hatte Folie angesengt - letztlich entstand nur geringer Sachschaden. Dass Feuer ein hohes Risiko birgt, haben zahlreiche Fälle leider bewiesen. Insofern ist der gefährliche Unsinn hier noch einmal gut gegangen.

Kurz vor der Tat wurden zwei Jugendliche beobachtet, die auf einem Kinderspielplatz in der Nähe Feuerwerkskörper entzündet hatten. Ein Zusammenhang ist wahrscheinlich. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

