POL-BOR: Bocholt - Gegen Mauer gefahren und geflüchtet

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Am Friedhof; Tatzeit: 14.01.24, ca. 21.30 Uhr; Am Sonntagabend sprengten noch unbekannte Täter mit einem "Böller" einen Zigarettenautomaten an der Ecke "Am Friedhof/Dortmunder Straße" in Bocholt. Gegen 21.30 hörte ein Anwohner einen lauten Knall und sah kurz darauf zwei Personen davonrennen. Einer der Verdächtigen war komplett dunkel gekleidet, der andere trug ein rotes Oberteil. ...

