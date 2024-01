POL-BOR: Bocholt - Zigarettenautomat gesprengt

Heek (ots) - Tatort: Heek, Nikolaus-Schaten-Straße; Tatzeit: zwischen 13.01.2024, 19.00 Uhr, und 14.01.2024, 14.15 Uhr; In ein geparktes Auto eingebrochen sind Unbekannte am Wochenende in Heek. Die Täter hatten mehrere Scheiben des Fahrzeugs beschädigt, um ins Innere zu gelangen. Dazu kam es nach ersten Erkenntnissen in der Nacht zum Sonntag an der Nikolaus-Schaten-Straße. Aus dem Pkw entwendeten die Diebe Bargeld und einen Kopfhörer. Hinweise erbittet das ...

