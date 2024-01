Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Zigarettenautomat gesprengt

Legden (ots)

Tatort: Legden, Lindert;

Tatzeit: 13.01.2024, 23.00 Uhr;

Ein lauter Knall hat am Samstag Anwohner der Straße Lindert aus der abendlichen Ruhe gerissen: Unbekannte hatten gegen 23.00 Uhr einen Zigarettenautomaten sprengen wollen. Das Gerät war an der Wand einer Garage angebracht. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell