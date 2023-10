Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach: Diebstahl von mehreren Pferdesätteln

Freiburg (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, drang mindestens eine unbekannte Person in der Zeit zwischen Dienstag, 01.08.2023 und Sonntag, 07.10.2023 in einen leerstehenden Pferde- und Reitstall im Gewann Widumhalde in Wutach ein.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurden fünf teils hochwertige Pferdesättel sowie weiteres Reiterzubehör entwendet. An einem abgestellten Traktor wurden mehrere Scheiben eingeschlagen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens und zum Wert des Diebesguts können bislang keine Angaben gemacht werden.

Der Polizeiposten Bonndorf (07703 9325-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell