Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg- Polizeihubschrauber findet vermisste Person

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.10.2023 erhielt die Polizei kurz nach 23:00 Uhr die Mitteilung, dass ein 85-Jähriger in Vogtsburg-Niederrotweil von seinen Angehörigen vermisst werde. Der Mann war mit seinem Traktor zu einer Obstplantage gestartet und entgegen seiner Gewohnheit nicht am Abend zurückgekehrt. Nachdem eine Suchaktion mit einigen freiwilligen Helfern im näheren und weiteren Umfeld ergebnislos verlief wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Bereits im Anflug konnte die Besatzung des Polizeihubschraubers den Gesuchten gegen 01:30 Uhr auf einer Obstwiese in der Nähe des Solarparks feststellen. Zuvor hatte der Mann seinen Traktor in einem Maisfeld festgefahren. Der Sucheinsatz konnte mit der Übergabe des unversehrten Seniors an seine Familie beendet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell