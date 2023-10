Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Kleinlaster kollidiert mit Pkw

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 11.10.2023, gegen 08:00 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Kleinlaster die B27 aus Lottstetten in Richtung Jestetten und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw einer 42-jährigen Frau.

Nach bisherigem Kenntnisstand geriet der 24-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte das Fahrzeug der Frau. Der Pkw drehte sich und kam quer zur Fahrbahn zu stehen. Der Kleinlaster drehte sich ebenfalls und überschlug sich. Beide Unfallbeteiligten wurden durch die Kollision leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand nach Schätzung vor Ort ein Gesamtschaden von rund 45.000 Euro.

