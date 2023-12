Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei durchsucht Kellerräume in der Liebigstraße- Mehrere gestohlene Fahrräder aufgefunden

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend wurde der Polizei ein Fahrraddiebstahl eines hochwertigen Mountainbikes angezeigt. Aufgrund erster Ermittlungen führte die Spur bereits am Mittwoch in die Liebigstraße. Dort durchsuchten die Polizisten am Donnerstagnachmittag zwei Kellerräume, indem neben dem Zweirad des Anzeigeerstatters diverse weitere Fahrräder gefunden werden konnten, die vermutlich aus weiteren Diebstählen stammen oder entwendet wurden. Das Mountainbike wurde dem Eigentümer ausgehändigt. Die anderen Räder wurden zunächst durch die Polizei sichergestellt. Hinweise auf die Besitzer der Fahrräder nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2115 entgegen.

