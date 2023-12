POL-OS: Wallenhorst: Unfall mit einem freilaufenden Hund- Polizei sucht Hundehalter

Bohmte (ots) - Am Donnerstag verschafften sich Unbekannte zwischen 11:50 bis 12:50 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße "Im Hinterbruch" unweit zur Jägerallee. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern, nimmt die Polizei Bramsche unter 05461/94530 entgegen. Rückfragen bitte ...

