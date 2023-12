Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde/Dissen: Unbekannte begehen zahlreiche Sachbeschädigungen mit Feuerwerkskörpern - Zeugen gesucht

Bad Rothenfelde (ots)

Gegen 17:30 Uhr beschädigten Unbekannte mit Feuerwerkskörpern einen Briefkasten in der Henriettenstraße in Dissen. Anschließend kam es zwischen 19:32 bis 19:41 Uhr zu vier gleichgelagerten Taten in Bad Rothenfelde. Die Täter bewegten sich dabei von der Ahornstraße über die Alfred-Bauer-Straße bis zur Teutoburger-Wald-Straße. Zerstört wurden wieder Briefkästen, in einem Fall eine Mülltonne. An der Alfred-Bauer-Straße trafen umherfliegende Teile eines Briefkastens ein geparktes Fahrzeug, welches dadurch beschädigt wurde. Laut Zeugen fuhren die Täter mit einem älteren schwarzen Kastenwagen, vermutlich der Marke "Volvo", mit dem Kennzeichen OS-KR ???? von Tatort zu Tatort. Auf der Fahrerseite des Kastenwagens soll sich weißes Klebeband befunden haben. Darüber hinaus sei die Kennzeichenbeleuchtung am PKW defekt. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern und insbesondere zum Tatfahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160.

