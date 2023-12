Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Bad Iburg: Vier PKW- Komplettdiebstähle- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch trieben in Osnabrück und Bad Iburg Diebe ihr Unwesen. In den Straßen "Steinfelder Hof","Sutthauser Straße" in Osnabrück sowie der Straße "Am Hagenberg" in Bad Iburg stahlen die Unbekannten zwischen 19.00 Uhr und 09.00 Uhr insgesamt vier Autos. Bei den Fahrzeugen aus Osnabrück handelt es sich um einen blauen Toyota, zuletzt geführt mit dem Kennzeichen OS-BC2000 sowie einen grauen BMW, zuletzt geführt mit dem Kennzeichen OS-M315. Ein VW Transporter, zuletzt geführt mit dem Kennzeichen OS-BX572 und ein Fiat Punto, zuletzt geführt mit dem Kennzeichen OS-ML8022 werden in Bad Iburg vermisst. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05401/83160 oder 0541/327-2115.

