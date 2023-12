Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Öffentlichkeitsfahndung beendet - Vermisste Frau aufgefunden

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag fanden Spaziergänger einen leblosen Körper in einem Waldstück südlich von Münster auf und benachrichtigen die Polizei. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Leichnam mit hoher Wahrscheinlichkeit um die seit dem 14.11.2023 vermisste 33-jährige Osnabrückerin. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion der Verstorbenen an, um die näheren Umstände des Ablebens zu ergründen. Bislang gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Das Obduktionsergebnis steht derzeitig noch aus.

Es wird darum gebeten, die Daten und Fotos der 33-Jährigen aus den entsprechenden Portalen zu entfernen.

