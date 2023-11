Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231121.3 Itzehoe: Schlägerei in der Fußgängerzone

Itzehoe (ots)

Am Montagnachmittag sind nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Personengruppen in der Itzehoern Innenstadt aneinandergeraten. Im Zuge der Schlägerei erlitt ein Mann leichte Verletzungen.

Gegen 16.00 Uhr kam es in der Kirchenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer männlicher Personen. Im Zuge des Streits setzten die Beteiligten einen Stehtisch, einen Einkaufswagen und einen Werbeaufsteller gegeneinander ein. Ein 28-Jähriger erlitt im Zuge der Schlägerei einige leichte Verletzungen. Ihn brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bis auf den Verletzten hatten sich bei Eintreffen der Polizei alle Beteiligten vom Ort entfernt.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Hintergründe zur Tat sind noch unklar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich an die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

