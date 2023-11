POL-IZ: 231121.1 Brunsbüttel: Verstöße gegen See-Umweltverhaltensverordnung

Wöhrden (ots) - Am Samstagabend haben Unbekannte von einem Hof in Wöhrden einen Anhänger mit geladenem Kleintraktor entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder auf den Verbleib des Stehlguts geben können. Vermutlich in der Zeit von 22.00 Uhr bis Mitternacht begaben sich die Täter mit einem Fahrzeug auf das Grundstück in der ...

mehr