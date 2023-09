Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Busfahrer durch Schläge und Tritte verletzt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Weil eine Gruppe Jugendlicher am Freitagabend (22. September, 19:10 Uhr) an der Haltestelle Walsum-Rathaus beim Versuch ohne gültiges Ticket zu fahren von einem Busfahrer (50) ertappt wurde, griffen sie ihn an. Als er die siebenköpfige Personengruppe damit konfrontierte, beleidigten sie ihn als "Hurensohn". Während der 50-Jährige versuchte die mutmaßlichen Schwarzfahrer des Busses zu verweisen, zerrten sie ihn an seiner Kleidung auf den Gehweg und schlugen auf ihn ein.

Ein Fahrgast (40) wählte umgehend den Notruf der Polizei; eine weitere Zeugin (31) schrie die Jugendlichen lauthals an aufzuhören, während sie den Vorfall mit ihrem Smartphone filmte. Noch bevor die verständigten Streifenwagen eintrafen, ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 34 werten derzeit das Videomaterial aus und suchen weitere Zeugen; Hinweise unter der Rufnummer 0203 2800.

Die Pressemitteilung der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG zu dem Vorfall ist über den nachfolgenden Link abrufbar:https://www.dvg-duisburg.de/die-dvg/news/pressemitteilungen/detailseite/angriff-auf-mitarbeiter-strafanzeige [dvg-duisburg.de]

