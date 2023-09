Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Zivilstreife hat den richtigen Riecher - Festnahme

Duisburg (ots)

Eine allgemeine Verkehrskontrolle eines schwarzen Audi A5 auf der Carl-Benz-Straße führte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21. September, 2:42 Uhr) dazu, dass Polizisten einen mutmaßlichen Betrüger (35) vorläufig festgenommen haben. Bei der Überprüfung der Halterdaten stellten die Beamten fest, dass nach dem Führerschein des Fahrzeughalters (21) gefahndet wird. Bei der Suche nach dem Führerschein im Auto entdeckten die Zivilpolizisten zahlreiche Ausweisdokumente unterschiedlicher Nationalität, auf denen das Passfoto des Fahrers abgebildet war. Darüber hinaus fanden die Ermittler Konto- und Firmenunterlagen, wobei sich der Verdacht erhärtete, dass der 35-Jährige mit falschen Personalien Bankkonten angemeldet und eine Scheinfirma gegründet hatte. Weil die Polizisten zudem noch den Eindruck hatten, dass sich der Fahrer illegal in Deutschland aufhält, nahmen sie ihn an Ort und Stelle vorläufig fest und schrieben eine Anzeige wegen Urkundenfälschung, Kontoeröffnungsbetruges, mittelbarer Falschbeurkundung und illegalen Aufenthalts. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der Mann am Freitag (22. September) dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

