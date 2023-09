Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Mordfall Ahmet Tuncer - Duisburger Cold Case bei Brisant in der ARD

Duisburg (ots)

In der ARD-Sendung "Brisant" wird am Sonntagnachmittag (24. September, 17 Uhr) ein Duisburger Cold Case aus dem Jahr 1998 thematisiert. Ermittler der Duisburger Kripo sowie die Staatsanwaltschaft Duisburg suchen mithilfe der Sendung neue Zeugen im Mordfall von Ahmet Tuncer. Der Stahlarbeiter wurde vor 25 Jahren (Sonntag, 13. September 1998) im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Graf-Spee-Straße in Hüttenheim erschossen.

Tuncer hatte eine Wohnung des Hauses mit seiner Familie bewohnt, die ihn am Tattag nach der Rückkehr von einem Ausflug ermordet auffand. Monatelange Ermittlungen führten damals nicht zur Identifizierung eines Täters. Die Kripo hat den Fall vergangenes Jahr wieder aufgerollt. In dem Zusammenhang lief der Cold Case auch bereits im Juni 2023 bei "Aktenzeichen XY... ungelöst". Auf den entscheidenden Hinweis warten die Ermittler aber weiterhin - daher hoffen sie auf neue Impulse durch die ARD-Sendung.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 aber bereits jetzt unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt.

Auf der Facebook-Seite der Polizei Duisburg gibt es bereits erste Einblicke vom Drehtag.

Eine ausführliche Schilderung des damaligen Falls gibt es hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5319456.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell