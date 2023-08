Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugenaufruf zu Unfallflucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00.30 Uhr befuhr ein Rollerfahrer den Kreisverkehr in der St. Illgener Straße in Leimen entgegengesetzt der Fahrtrichtung und stieß mit der 32-jährigen Fahrerin eines Skodas zusammen, die aus der Tinqueux- Allee kommend die Ausfahrt in Richtung Fasanerie nehmen wollte. Erschwerend kommt hinzu, dass der Roller mit drei Personen besetzt war. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person vom Fahrzeug der Dame aufgeladen und über die Motorhaube abgewiesen. Im Anschluss flüchtete die Person fußläufig zunächst von der Unfallörtlichkeit, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück. Die zweite Mitfahrerin stürzte ebenfalls zu Boden. Der Fahrer des Rollers versuchte samt seinem Gefährt zu flüchten, konnte aber durch die 32-Jährige sowie einen weiteren dazu gestoßenen Verkehrsteilnehmer daran gehindert werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter 06222/ 5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell