Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ohlsbach - Fahrradunfall mit leichter Verletzung

Ohlsbach (ots)

Ein 66-jähriger Fahrradfahrer hat nach einem alleinbeteiligten Sturz am Montagnachmittag leichte Verletzungen erlitten. Der Velo-Lenker war gegen 15 Uhr im Gänsbergweg in Richtung Heimgasse unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Radfahrer hierbei am Straßenrand eine Gruppe von Kindern wahrgenommen, soll sich erschrocken und in der Folge eine Bremsung eingeleitet haben. Durch den Bremsvorgang stürzte der Mann und zog sich leichte Verletzungen zu. Durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurde der Senior zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Klinikum gebracht.

/xo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell