Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt - Unfallverursacher flüchtet - weitere Zeugen gesucht!

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 18:15 Uhr ereignete sich in der Wilhelmstraße ein Unfall, bei dem ein 71-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Nachdem ein bisher unbekannter Kleinkraftradfahrer verbotswidrig den Feldweg von Neulußheim kommend in Richtung Reilingen entlangfuhr, geriet der unbekannte Fahrer im Einmündungsbereich zur Wilhelmstraße und Haydnallee in der Rechtskurve in die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 71-jährigen Radfahrer. Durch den Zusammenstoß verlor der Radfahrer sein Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Durch den Sturz zog sich der 71-Jährige leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Nach einem kurzen verbalen Schlagabtausch zwischen den beiden Unfallbeteiligten setzte der unbekannte Mann seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Durch die Kollision wurde das Fahrrad beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Durch Zeugen konnten bereits erste Angaben zum Unfall gemacht werden. Das Polizeirevier Hockenheim bittet nun weitere Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können bzw. Hinweise zum Fahrer bzw. zum Kleinkraftrad machen können, sich unter der Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell