Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Roller in Flammen - Polizei sucht Zeugen

Wegen einer Rauchentwicklung in einer Tiefgarage rückten Polizei und Feuerwehr am Donnerstagabend (21. September, gegen 23 Uhr) zur Ottostraße aus. Dort stand ein Roller in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt aktuell eine Brandstiftung nicht aus. Unter der Rufnummer 0203 2800 können sich Zeugen an die Polizei Duisburg wenden.

