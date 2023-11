Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231120.6 Wöhrden: Anhänger mit Kleintraktor entwendet

Am Samstagabend haben Unbekannte von einem Hof in Wöhrden einen Anhänger mit geladenem Kleintraktor entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder auf den Verbleib des Stehlguts geben können.

Vermutlich in der Zeit von 22.00 Uhr bis Mitternacht begaben sich die Täter mit einem Fahrzeug auf das Grundstück in der Straße Hochwöhrden. Hier brachen sie die Kupplungssicherung eines Anhängers auf und stahlen diesen mitsamt dem geladenen Traktor des Herstellers Kubota. Bei Verschwinden befand sich an dem Anhänger das Kennzeichen HEI-S 1144. Der Gesamtwert der Beute dürfte bei etwa 8.000 Euro liegen.

Zeugen nahmen zu besagter Zeit ein Fahrzeug am Tatort wahr. Dabei soll es sich um einen SUV mit Stahlfelgen ohne Radkappen gehandelt haben. Möglicherweise handelte es sich bei dem Wagen um den der Täter.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

