POL-IZ: 231120.5 Itzehoe: Versuchter Einbruch in Grillanhänger

Wesseln (ots) - In der Zeit von Samstag (18.11.23) um 18:30 Uhr bis zum Folgetag um 9:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Eschenkamp ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das gesamte Erd- und Obergeschoss nach Wertgegenständen. Sämtliche Schubläden und Schränke wurden durchsucht. Die Täter entkamen unerkannt. Das Stehlgut ist aktuell noch nicht bekannt. Am gleichen Tag ...

mehr