POL-E: Essen: Unbekannte entwenden Sattelauflieger - Zeugenaufruf

Essen (ots) - 45357 E.-Dellwig: Gestern Abend (3. September) brannte ein Fahrzeug an der Vondernstraße. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gegen 21:10 Uhr stellten Zeugen ein brennendes Fahrzeug an der Einmündung Klaumbruch / Vondernstraße fest und alarmierten die Feuerwehr. Nachdem die Feuerwehr den Pkw löschte, stellten die eingesetzten Kräfte Kennzeichen am Brandort fest. Nach ersten Ermittlungen stellten die ...

