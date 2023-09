Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte zünden Fahrzeug an - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45357 E.-Dellwig: Gestern Abend (3. September) brannte ein Fahrzeug an der Vondernstraße. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 21:10 Uhr stellten Zeugen ein brennendes Fahrzeug an der Einmündung Klaumbruch / Vondernstraße fest und alarmierten die Feuerwehr.

Nachdem die Feuerwehr den Pkw löschte, stellten die eingesetzten Kräfte Kennzeichen am Brandort fest. Nach ersten Ermittlungen stellten die eingesetzten Polizisten fest, dass die Kennzeichen, samt des zugehörigen Fahrzeugs (VW Transporter), am 28. August am Hinsbecker Löh gestohlen worden waren.

Das betroffene Fahrzeug war vollständig ausgebrannt, wodurch eine Zuordnung bzw. Identifikation vor Ort nicht möglich war. Der Pkw wurde zur weiteren Auswertung und Beweissicherung durch die Beamten sichergestellt.

Gegen den/die Unbekannten wird aufgrund des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Wenn Sie gegen 21 Uhr in der Nähe des Brandortes waren und Verdächtiges wahrgenommen haben oder Sie Hinweise zu dem/den Unbekannten geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /RB

