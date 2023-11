Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche

Ludwigshafen (ots)

In der Goethestraße wurde in eine Beratungsstelle eingebrochen. Die Tatzeit dürfte zwischen Mittwoch (15.11.2023, 17:30 Uhr) und Donnerstag (16.11.2023, 08:20 Uhr) liegen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Aus einem Lagerraum der Eberthalle (Erzbergstraße) wurden zwischen dem 11.11.2023, 13:45 Uhr, und dem 16.11.2023, 10 Uhr, zahlreiche Pfandflaschen gestohlen. Der Schaden dürfte sich auf rund 30 Euro belaufen.

Außerdem kam es Donnerstagnacht 16.11.2023, 00:10 Uhr, zu einem Einbruchsversuch in ein Kaffeefachgeschäft in der Bauhausstraße. Es gelang den Unbekannten nicht, ins Gebäude einzudringen. Durch den Einbruchsversuch wurde jedoch eine Jalousie beschädigt. Geschätzter Sachschaden: 300 Euro.

In allen Fällen bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 um sachdienliche Hinweise. Diese bitte an Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

