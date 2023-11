Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Tatverdächtige nach Betäubungsmittelhandel in Untersuchungshaft

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am 14.11.2023, gegen 20:30 Uhr, beobachteten Polizeikräfte auf einem Parkplatz in der Schifferstadter Straße in Speyer einen 27-Jährigen und einen 48-Jährigen beim Verkauf von rund 500 Gramm Marihuana und rund 5 Gramm Kokain. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Anschließend durchsuchten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wohnungen und stellten rund 6,7 Kilogramm Amfetamin, 1,8 Kilogramm Kokain, rund 4 Kilogramm Marihuana, 3,2 Kilogramm Haschisch, 536 Tilidin-Tabletten und 18.600 EUR Bargeld sicher.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Mittwoch (15.11.2023) dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Beide wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

