POL-PPRP: Unfall in der Langgartenstraße

Ludwigshafen (ots) - In der Industriestraße brachen Unbekannte zwischen Montagmittag (13.11.2023, 14 Uhr) und Mittwochmorgen (15.11.2023, 7:50 Uhr) in eine Immobilienvermittlungsfirma ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde dabei nichts entwendet. Eine genaue Schadenshöhe wird aktuell ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

