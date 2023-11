Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Einfamilienhaus eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen gestern (15.11.2023) zwischen 7:45 Uhr und 13:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße In den Hollergärten ein. Sie durchwühlten sämtliche Räume und konnten schließlich mit Schmuck flüchten. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf etwa 2.000 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

