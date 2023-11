Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz nach Drohungen

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (14.11.2023) stellte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Sudermannstraße im gemeinsam genutzten Fahrradkeller des Hauses Farbschmierereien fest. Neben verfassungsfeindlichen Symbolen fand der Mann auch eine Bombendrohung für den 16.11.2023 vor. Das Haus wurde durch die alarmierten Polizeikräfte mittels Sprengstoffspürhunden abgesucht. Hierbei konnten keine gefährlichen Substanzen aufgefunden werden. Am heutigen Mittwoch stellten Anwohner eine Flasche mit unbekannten Inhalt in dem Fahrradkeller fest. Aufgrund der Erkenntnisse des Vortages wurde die Flasche durch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes untersucht. Es handelte sich vermutlich um Spiritus. Eine Gefahr für die Bewohner des Hauses bestand nicht, weshalb sie in ihren Wohnungen verbleiben konnten. Die Ermittlungen nach dem Verfasser der Farbschmierereien dauern an.

