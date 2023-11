Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Abend des 14.11.2023 gegen 21 Uhr kam es in der Ludwigstraße in Ludwigshafen zu einer Körperverletzung. Zwei unbekannte Täter näherten sich einem 17-Jährigen von hinten, wobei einer der Täter in Richtung des 17-Jährigen schlug. Bei der darauffolgenden Rangelei zwischen dem 17-Jährigen und den unbekannten Tätern stürzte dieser und verletzte sich. Als die beiden anwesenden Freunde des 17-Jährigen dazwischen gingen, flüchteten die beiden unbekannten Täter zu Fuß in Richtung Rheinrufer. Während der Flucht habe einer der Täter mit einer Schreckschusswaffe geschossen.

Die beiden Täter konnten als ungefähr 16-17 Jahre alt und etwa 1,70m groß beschrieben werden. Einer der Täter soll einen blauen Jogginganzug, eine schwarze Cap und eine Bauchtasche getragen haben. Der zweite Täter soll mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Cargohose bekleidet gewesen sein.

Können Sie sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell