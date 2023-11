Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am 14.11.2023 gegen 16:15 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einer 61-jährigen Rollerfahrerin und einer 53-jährigen Autofahrerin, bei dem die Rollerfahrerin verletzt wurde. Beim Abbiegevorgang von der Leininger Straße in die Maudacher Straße in Ludwigshafen musste die Rollerfahrerin verkehrsbedingt warten. Die dahinterfahrende Autofahrerin, die ebenfalls in die Maudacher Straße abbiegen wollte, bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf die Rollerfahrerin auf, wobei diese stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden an den Fahrzeugen in Höhe von insgesamt rund 3.000EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell